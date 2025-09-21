Alluvione e sicurezza | progetti per tre frazioni

A un anno esatto dall’alluvione che devastò la vallata dell’Aspio e del Musone il 18 e 19 settembre dell’anno scorso, per cui è in corso la liquidazione dei ristori, il Comune di Osimo sta prendendo provvedimenti a lungo termine in tema di rischio idrogeologico, uno spauracchio che fa tremare privati e aziende con l’arrivo della stagione più fredda e piovosa, ormai alle porte. La giunta comunale ha approvato la partecipazione del Comune di Osimo ad un bando del Ministero dell’Interno del luglio scorso per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio per le annualità 2026, 2027 e 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

