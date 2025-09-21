Alluvione e sicurezza | progetti per tre frazioni

A un anno esatto dall’alluvione che devastò la vallata dell’Aspio e del Musone il 18 e 19 settembre dell’anno scorso, per cui è in corso la liquidazione dei ristori, il Comune di Osimo sta prendendo provvedimenti a lungo termine in tema di rischio idrogeologico, uno spauracchio che fa tremare privati e aziende con l’arrivo della stagione più fredda e piovosa, ormai alle porte. La giunta comunale ha approvato la partecipazione del Comune di Osimo ad un bando del Ministero dell’Interno del luglio scorso per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio per le annualità 2026, 2027 e 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione e sicurezza: progetti per tre frazioni

In questa notizia si parla di: alluvione - sicurezza

Alluvione di marzo, sbloccati 320mila euro: pulizia e opere di sicurezza

Via Terracini, terminati i lavori per messa in sicurezza della strada. “Opera necessaria dopo l’alluvione del 2023"

Alluvione, oltre 110 milioni per la ricostruzione. De Pascale: "Lavoriamo per la sicurezza delle città e del territorio"

Ostra ricorda le vittime dell’alluvione 2022 Cerimonia a Pianello con Matteo Ricci ed Elly Schlein. Davanti alla targa commemorativa che ricorda le 13 vittime, Ricci ha sottolineato la necessità di accelerare i lavori di messa in sicurezza e ha respinto ogni t - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione post #alluvione, 1 anno dopo #maltempo settembre 2024, avanti con messa in sicurezza Lamone, Marzeno e Sillaro. 76mln per 300 interventi somma urgenza. @mdepascale-@ManuRontini: “Lavoriamo insieme per cambio di passo” La #notizi - X Vai su X

Alluvione e sicurezza: progetti per tre frazioni; Comunicato Regione: Ricostruzione post alluvione. Nuovo sopralluogo del presidente de Pascale e del sindaco Lepore lungo il torrente Ravone, nel centro urbano di Bologna. Conclusi gli interventi di somma urgenza, l'Agenzia di Protezione civile sta comple; Approvati a Fabriano tre nuovi progetti per il ripristino post-alluvione del 2022.

Lavori post alluvione . Via libera a tre progetti finanziati dal Governo . Sul tavolo 700mila euro - L’intervento più rilevante, sia in termini di investimento che come impatto diretto sulla popolazione, è quello che riguarda la messa in sicurezza e il ripristino stradale di un tratto di via Pieve ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Tre anni fa l'alluvione nel centro-nord delle Marche. Morirono 13 persone - Sul territorio i segni ancora tangibili, ma le imprese sono tornate a produrre e dare lavoro e tanti cittadini rientrati a casa ... Secondo rainews.it