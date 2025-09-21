Alluvione 2022 Marche la lettera della compagna di Diego Chiappetti morto in garage Ricci non strumentalizzi la tragedia

Pianello di Ostra (Ancona), 21 settembre 2025 – “Pregiatissimo onorevole Matteo Ricci. Le scrivo questa lettera aperta dopo averla vista al Pianello di Ostra di fronte ad una targa che commemora i morti dell’ alluvione del 2022. Ho letto il suo intervento sui media, dove chiede che i partiti non strumentalizzino quella tragedia. Mi presento, io sono la compagna di Diego Chiappetti, deceduto durante quella maledetta alluvione. Sinceramente, non l’ho mai vista dal 15 settembre 2022 ad oggi, né l’ho mai vista per chiedere a me o agli altri familiari dei deceduti che cosa provassimo. Tanta rabbia, onorevole Ricci, tanta rabbia perché quella alluvione, così come quella del 2014 che ha colpito Senigallia causando la morte di quattro persone, hanno cause e responsabilità ben precise”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione 2022 Marche, la lettera della compagna di Diego Chiappetti morto in garage. “Ricci non strumentalizzi la tragedia”

In questa notizia si parla di: alluvione - marche

Alluvione Marche 2023, Aguzzi (FI): “17,5mln per strade di Pesaro e Urbino”

Alluvione di settembre nelle Marche, in arrivo oltre 6 milioni di euro per famiglie e imprese

Marche, alluvione 2024: in arrivo oltre 6 milioni

ÈTv Marche. . Alluvione 2022, il fumetto di Mattia all'Hugo Pratt Awards. Il papà, Tiziano Luconi: "E' sempre con noi". - facebook.com Vai su Facebook

Alluvione: Bonelli, 'niente opere né prevenzione nelle Marche'. "Aumentato rischio idrogeologico, politica non ha capito nulla" #ANSA - X Vai su X

Alluvione 2022 Marche, la lettera della compagna di Diego Chiappetti morto in garage. “Ricci non strumentalizzi la tragedia”; Pesaro. Baiocchi (FDI): “Dopo l’alluvione del 2022, investimenti record e cantieri aperti per rompere l’immobilismo e proteggere cittadini e territorio”; Alluvione 2024, estesi anche ad altri 11 comuni marchigiani gli effetti della sospensione dei mutui.

Tre anni fa l'alluvione nel centro-nord delle Marche. Morirono 13 persone - Sul territorio i segni ancora tangibili, ma le imprese sono tornate a produrre e dare lavoro e tanti cittadini rientrati a casa ... Lo riporta rainews.it

Alluvione: Bonelli, 'niente opere né prevenzione nelle Marche' - nord delle Marche, ancora mancano le opere di ricostruzione e di prevenzione per evitare nuovi disastri". Riporta ansa.it