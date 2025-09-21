All' università d' Annunzio inizia l' International start week per un ateneo sempre più internazionale

Chietitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, l’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara ospiterà la propria “International Staff Week”, iniziativa di rilievo nell’ambito delle attività di internazionalizzazione dell’ateneo, coordinata dal settore Relazioni Internazionali ed Erasmus. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - annunzio

Cerca Video su questo argomento: Universit224 D Annunzio Inizia