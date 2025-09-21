All’ospedale Murri di Fermo nuove assunzioni parte l’ambulatorio di ’Accessi Vascolari’

Fermo, 21 settembre 2025 – All’unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Murri di Fermo parte l’ambulatorio di Accessi Vascolari. Un risultato, spiega il direttore del reparto, Daniele Elisei, possibile grazie al potenziamento in atto del personale medico in forze all’unità operativa. Il prossimo 23 settembre, infatti, si terrà un concorso per dirigente medico proprio dell’Anestesia-Rianimazione. “Grazie a queste assunzioni di anestesisti, oltre all’ambulatorio Accessi Vascolari, si potenzia l’attività del blocco operatorio incrementando il numero di sedute operatorie a 4 sedute al giorno, così da smaltire le liste d’attesa”, aggiunge Elisei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - All’ospedale Murri di Fermo nuove assunzioni, parte l’ambulatorio di ’Accessi Vascolari’

In questa notizia si parla di: ospedale - murri

Il lavoro in ospedale e il profilo "insospettabile": chi guidava l'Audi che si è schiantata in via Murri

In Italia c’è anche la buonasanità: il ringraziamento di Isabel all’Ospedale Murri di Fermo

In Italia c’è anche la buonasanità: il ringraziamento di Isabel all’Ospedale Murri di Fermo https://ilfaroonline.it/2025/09/17/in-italia-ce-anche-la-buonasanita-il-ringraziamento-di-isabel-allospedale-murri-di-fermo/618144/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitt - X Vai su X

La Pediatria si rafforza, non solo in ospedale, ma anche sul territorio. Dopo aver dato comunicazione dell'arrivo di quattro nuovi Pediatri al Murri, l'Ast di Fermo comunica anche che nuovi - facebook.com Vai su Facebook

Visione in 3D e braccia meccanizzate nell'ospedale di Fermo: ecco i primi interventi con il robot chirurgico - Tra ieri e oggi, all'ospedale Murri di Fermo, sono stati effettuati i primi interventi con l'utilizzo della chirurgia ... Secondo corriereadriatico.it

Nuova guida per l’Otorinolaringoiatria del Murri - Giorgio Zaraca è ufficialmente il nuovo direttore della UOC Otorinolaringoiatria dell’ospedale Murri di Fermo. Lo riporta youtvrs.it