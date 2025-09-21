“Allontanati dal calcio”: pandemonio arbitri in Serie A Revocata la tessera federale"> Vero e proprio caos in Serie A nelle ultime ore: revocata la tessera federale a diversi arbitri. Uno choc del tutto inaspettato. Negli ultimi giorni il mondo del calcio italiano è stato scosso da un caso senza precedenti. La decisione di revocare la tessera federale ad arbitri di Serie A ha innescato un acceso dibattito tra tifosi, addetti ai lavori e opinione pubblica. Il provvedimento, ha destabilizzato tutto l’ambiente. La scelta della Federazione arriva in un contesto già teso, dove la credibilità delle decisioni arbitrali era stata messa in discussione più volte nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “Allontanati dal calcio”: pandemonio arbitri in Serie A | Revocata la tessera federale