Allo stadio un tripudio di cartelloni per Kirk
La folla presente allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, per i funerali di Charlie Kirk alza cartelloni in onore dell'attivista ucciso, creando una "coreografia" colorata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: stadio - tripudio
Napoli-Inter, atmosfera da brividi sabato allo stadio Maradona. Sold out e coreografia coinvolgente prima del fischio di inizio. Lo stadio si è colorato di azzurro con la sciarpata in tutti i settori sugli spalti. Anche nei 90 minuti tifo incessante e poi tripudio al pareg - facebook.com Vai su Facebook