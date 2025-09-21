ALLERTA METEO ITALIA | domani scuole chiuse la notizia è appena arrivata Ecco dove
Un’intensa perturbazione atlantica sta interessando vaste aree del Nord-Ovest italiano, portando con sé forti piogge e temporali che, secondo le previsioni delle autorità regionali di protezione civile, potrebbero causare disagi e criticità diffuse. Di fronte a questo scenario, numerose amministrazioni comunali e regionali hanno disposto per la giornata di domani la chiusura precauzionale degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse anche alcune sedi universitarie, per tutelare la sicurezza di studenti e personale. Chiusure scolastiche estese: le zone interessate. L’ordinanza di chiusura riguarda principalmente le regioni settentrionali, con particolare attenzione ad alcune province della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: allerta - meteo
Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo
Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati
Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato 20 settembre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili - facebook.com Vai su Facebook
Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #20settembre è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile - X Vai su X
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 settembre: le regioni a rischio; Allerta Meteo, la Protezione Civile avvisa: forti temporali in arrivo su 13 regioni; Arriva in Italia l'ex uragano Erin, è rischio nubifragi. Domani allerta rossa in Lombardia.
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 settembre: le regioni a rischio - Il Dipartimento della Protezione Civile ha pertanto emesso un’allerta arancione in Liguria e Lombardia, gialla in altre ... Da fanpage.it
Allerta Meteo, pesante avviso della Protezione Civile: in arrivo Pioggia incessante, Temporali e Vento - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... ilmeteo.it scrive