ALLERTA METEO ITALIA | domani scuole chiuse la notizia è appena arrivata Ecco dove

21 set 2025

Un’intensa perturbazione atlantica sta interessando vaste aree del Nord-Ovest italiano, portando con sé forti piogge e temporali che, secondo le previsioni delle autorità regionali di protezione civile, potrebbero causare disagi e criticità diffuse. Di fronte a questo scenario, numerose amministrazioni comunali e regionali hanno disposto per la giornata di domani la chiusura precauzionale degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse anche alcune sedi universitarie, per tutelare la sicurezza di studenti e personale. Chiusure scolastiche estese: le zone interessate. L’ordinanza di chiusura riguarda principalmente le regioni settentrionali, con particolare attenzione ad alcune province della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

