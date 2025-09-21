Allerta meteo gialla e arancione le disposizioni del Coc | chiusure e divieti

Genovatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro operativo comunale di Genova si è riunito nel pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre e, sulla base della dichiarazione di allerta meteo gialla e arancione, ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Scatta l’allerta meteo: arancione per rischio idrogeologico e gialla per forti temporali; Allerta idrogeologica GIALLA e ARANCIONE: le disposizioni del C.O.C.; Allerta Arancione per temporali.

allerta meteo gialla arancioneMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 settembre: le regioni a rischio - Il Dipartimento della Protezione Civile ha pertanto emesso un’allerta arancione in Liguria e Lombardia, gialla in altre ... Segnala fanpage.it

allerta meteo gialla arancioneAllerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Gialla Arancione