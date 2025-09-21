Allerta meteo bufera in arrivo | rinviata la partita per l’allarme

21 set 2025

Il cielo su una delle più grandi città portuali d’Europa si era fatto cupo, un presagio di ciò che sarebbe arrivato. L’aria, pesante e immobile, portava l’eco lontana di tuoni, mentre le nuvole si addensavano con una rapidità impressionante, trasformando il tramonto in una minaccia grigia. Le autorità erano state informate da tempo delle previsioni allarmanti: una tempesta di eccezionale intensità si stava avvicinando, promettendo piogge torrenziali e raffiche di vento. In una situazione del genere, la priorità assoluta era la sicurezza pubblica, specialmente considerando che decine di migliaia di persone si stavano preparando a radunarsi in un’unica grande struttura sportiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

