Allerta meteo bufera in arrivo | rinviata la partita per l’allarme

Il cielo su una delle più grandi città portuali d’Europa si era fatto cupo, un presagio di ciò che sarebbe arrivato. L’aria, pesante e immobile, portava l’eco lontana di tuoni, mentre le nuvole si addensavano con una rapidità impressionante, trasformando il tramonto in una minaccia grigia. Le autorità erano state informate da tempo delle previsioni allarmanti: una tempesta di eccezionale intensità si stava avvicinando, promettendo piogge torrenziali e raffiche di vento. In una situazione del genere, la priorità assoluta era la sicurezza pubblica, specialmente considerando che decine di migliaia di persone si stavano preparando a radunarsi in un’unica grande struttura sportiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Bollettino ALLERTA METEO Protezione Civile diramato il 17/09/2025 14:44. Allerta per Mercoledì 17/09/2025: Non sono previsti fenomeni meteo-idro significativi ai fini di protezione civile. Allerta per Giovedì 18/09/2025: Non sono previsti fenomeni meteo
