Allerta meteo arancione per violenti temporali | a Milano e in Lombardia cambia tutto Quando e le zone più a rischio

Milano, 21 settembre 2025 – Dopo un weekend con temperature estive la preannunciata svolta meteo è ormai alle porte. Nelle prossime ore cambierà tutto e il maltempo colpirà duramente il Nord del Paese, la Lombardia in particolare. Sulla regione è infatti disposta l’allerta arancione della Protezione Civile. I fenomeni di piogge e temporali più intensi sono attesi domani (lunedì 22 settembre) dalla prima mattinata fino al primo pomeriggio. Le previsioni meteo. Ma cosa dicono le previsioni meteo? Tutto cambierà nell’arco di poche ore, trascinandoci letteralmente da una stagione all’altra. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi, domenica 21 settembre, sono attese precipitazioni sparse a partire dai settori nord-occidentali, anche a carattere di rovescio e temporale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Allerta meteo arancione per violenti temporali: a Milano e in Lombardia cambia tutto. Quando e le zone più a rischio

In questa notizia si parla di: allerta - meteo

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Bollettino ALLERTA METEO Protezione Civile diramato il 17/09/2025 14:44. Allerta per Mercoledì 17/09/2025: Non sono previsti fenomeni meteo-idro significativi ai fini di protezione civile. Allerta per Giovedì 18/09/2025: Non sono previsti fenomeni meteo - facebook.com Vai su Facebook

A Milano e in Lombardia cambia tutto: lunedì allerta meteo arancione per violenti temporali. Quando e le zone più a rischio; Piove su mezza Italia ma nella giornata di oggi non si prevedono criticità - Migliora il tempo ma persistono piogge e rovesci, specie al nord. Massime in rialzo al centro sud; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali 10 settembre: quasi tutta Italia a rischio.

A Milano e in Lombardia cambia tutto: lunedì allerta meteo arancione per violenti temporali. Quando e le zone più a rischio - Decisa svolta meteo nell’arco di poche ore: dopo un weekend con temperature pienamente estive arriva il maltempo, pronto a colpire duramente e trascinarci letteralmente da una stagione all’altra. Secondo ilgiorno.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 settembre: le regioni a rischio - Il Dipartimento della Protezione Civile ha pertanto emesso un’allerta arancione in Liguria e Lombardia, gialla in altre ... Lo riporta fanpage.it