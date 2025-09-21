Allerta meteo arancione a Monza e in Brianza | nubifragi in arrivo

È allerta meteo a Monza e in Brianza. Il sole e le temperature estive di questi giorni verranno infatti spazzate via lasciando spazio a fenomeni di forte intensità con possibili nubifragi.Allerta meteo arancione A diramare l'allerta, di colore arancione, è il Centro monitoraggio rischi naturali. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

