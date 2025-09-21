Allerta arancione in Liguria chiudono scuole e spiagge Rischio allagamenti

La Spezia, 21 settembre 2025 – Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente dalla Francia al nostro Paese portando un deciso peggioramento sulle regioni nord-occidentali, innescando una fase di maltempo in estensione lunedì 22 settembre al resto del Settentrione e su parte delle regioni centrali tirreniche, con fenomeni localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allerta arancione in Liguria, chiudono scuole e spiagge. Rischio allagamenti

