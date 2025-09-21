Allegri vince ancora ora freme in attesa del Napoli
Il tecnico rossonero aspetta gli azzurri a San Siro nel prossimo turno. Il Milan di Max Allegri vince a Udine e si avvicina alle zone . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: allegri - vince
Allegri: «Lo scudetto si vince con la difesa. Le altre offerte? Quella del Milan era la migliore»
Saelemaekers Milan, Alexis è pronto a riprendersi i rossoneri: «Voglio giocare tanto e aiutare la squadra; Allegri? Sa come si vince»
Milan stecca la prima amichevole con Allegri, l’Arsenal vince 1-0: il tabellino
Allegri il “normalizzatore”: tre messaggi nascosti dalla conferenza Obiettivo normalità: il Milan che vince, sempre ? Ce ne parla Stefano Bressi nel video qui sotto - facebook.com Vai su Facebook
? Il #Milan vince contro il #Bologna ma #Allegri perde la calma: cosa è successo - X Vai su X
Allegri vince ancora, ora freme in attesa del Napoli.
Allegri vince ancora, ora freme in attesa del Napoli - Il Milan di Max Allegri vince a Udine e si avvicina alle zone alte della ... forzazzurri.net scrive
Allegri vince già di "corto muso": doppietta dei suoi cavalli alla Coppa del Mare a Livorno - Non ancora col Milan, visto che il debutto ufficiale è atteso per domenica sera a San Siro contro il Bari in Coppa Italia, bensì con la sua più ... Da sportmediaset.mediaset.it