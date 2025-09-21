Allegri non è mai finito | cosa non ha fatto quando era disoccupato forzato

Dopo il rotondo successo sull’Udinese c’è una rivelazione che riguarda l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri Una vittoria di carattere. Ma non solo. Il Milan visto a Udine è sembrato in grande crescita rispetto alle ultime uscite in campionato. Tre vittorie su quattro partite, resta la macchia dell’esordio con la Cremonese a San Siro. Ma ora è cambiato tutto. (LaPresse) – Calciomercato.it Non era facile chiudere la pratica Udinese con tale scioltezza ma la squadra rossonera, con pazienza, ha atteso il momento giusto per passare in vantaggio grazie al gol di rapina di Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri non è mai finito: cosa non ha fatto quando era disoccupato forzato

Milan | il mercato non è finito doppio colpo a zero.

