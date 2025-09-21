L’arrivo dell’autunno coincide anche con il rischio rinvio per le partite a causa anche del maltempo. E su una sfida c’è l’incubo pioggia L’arrivo dell’autunno sta coincidendo con l’arrivo di una perturbazione importante. Sono previsti in Italia e nel resto d’Europa temporali violenti e questi potrebbero avere degli effetti anche sullo svolgimento regolare delle partite. E una sfida, secondo le ultime informazioni, è a forte rischio proprio a causa di possibili piogge. Per il momento si sta vagliando la situazione considerato che il rinvio creerebbe non sicuramente pochi problemi. Per il momento si fa sapere che la partita si proverà a farla svolgere in maniera regolare senza rinvii. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Allarme maltempo: gara a rischio rinvio, ma c’è un problema