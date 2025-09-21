Alla Roma il derby della Capitale | la Lazio sconfitta 1-0
La Roma supera la Lazio per 1-0 nel derby della Capitale disputato allo Stadio Olimpico. Decide la rete al 38? di Lorenzo Pellegrini, alla sua prima stagionale da titolare. Debutto dunque vincente per il tecnico Gasperini che era al suo primo derby capitolino. Lazio-Roma 0-1: il tabellino. Marcatori: 38’ pt Pellegrini (R) Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (dal 1’ st Pellegrini Lu.); Guendouzi, Rovella (dal 1’ st Cataldi), Dele-Bashiru (dal 13’ pt Belahyane); Pedro (dal 33’ st Noslin), Dia (dal 16’ st Castellanos), Zaccagni. All.: Sarri Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante (dal 35’ st El Aynaoui), Koné, Angelino (dal 35’ st Tsimikas); Soulé (dal 28’ st Baldanzi), Pellegrini Lo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: roma - derby
Serie A, equilibrio nel derby di Roma
Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni
Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti
Lazio-Roma, oggi il derby: Olimpico blindato, scattano i sequestri ebx.sh/vG294S - X Vai su X
"Tifa la tradizione" ? "Lupus dentibus petit" È iniziato il DERBY DI ROMA - facebook.com Vai su Facebook
Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni; Lazio-Roma LIVE; Lazio-Roma: le probabili formazioni e dove vedere il derby in tv e in streaming.
Roma-Lazio 1-0: mago Gasperini vince il derby e Pellegrini rinasce - La Roma batte uno a zero le aquile e nella quarta giornata si conferma regina della capitale. Secondo iltempo.it
Roma, Pellegrini eroe del derby: Sarri ko, la Lazio finisce in nove - I giallorossi superano la formazione di Sarri e si aggiudicano la stracittadina valida per la quarta giornata di campionato ... Segnala tuttosport.com