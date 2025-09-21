Alla Juve è già rivoluzione Cambiaso addio | Tudor ha già scelto

Non è cominciata bene la stagione di Cambiaso, che contro il Parma è andato incontro a una pesante squalifica. A preoccupare però è anche il calciomercato. Quando si parla di Juventus, la parola d’ordine non è mai casualità ma pianificazione. Da anni la società bianconera cerca di muoversi con anticipo, consapevole che nel calcio moderno la programmazione sul mercato vale quanto, se non più, delle scelte tattiche. Lo sa bene Igor Tudor, arrivato a Torino con il compito di dare un’identità forte a una squadra che negli ultimi anni ha alternato alti e bassi. Uno dei reparti che ha mostrato maggiori difficoltà in questo avvio di stagione è senza dubbio la corsia mancina. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

