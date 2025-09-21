Alla Juve è già rivoluzione Cambiaso addio | Tudor ha già scelto
Non è cominciata bene la stagione di Cambiaso, che contro il Parma è andato incontro a una pesante squalifica. A preoccupare però è anche il calciomercato. Quando si parla di Juventus, la parola d’ordine non è mai casualità ma pianificazione. Da anni la società bianconera cerca di muoversi con anticipo, consapevole che nel calcio moderno la programmazione sul mercato vale quanto, se non più, delle scelte tattiche. Lo sa bene Igor Tudor, arrivato a Torino con il compito di dare un’identità forte a una squadra che negli ultimi anni ha alternato alti e bassi. Uno dei reparti che ha mostrato maggiori difficoltà in questo avvio di stagione è senza dubbio la corsia mancina. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: juve - rivoluzione
Calciomercato Juve: in 12 con le valigie pronte. Rivoluzione in vista? Questi giocatori possono lasciare Torino in estate. La lista completa e tutti gli aggiornamenti
Juve, rivoluzione in attacco: idea Osimhen sul tavolo, si riaccende la pista
Juve, è tempo di uscite: da Vlahovic a Perin, parte la rivoluzione silenziosa
#Inter verso la rivoluzione. #Chivu è ad un passo dall'esonero dopo le sconfitte con Udinese e Juve. #Mourinho si prepara al ritorno. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Il calciomercato giovanile della #Juve: rivoluzione o continuità? Mentre molti erano concentrati solo sulla prima squadra… ecco com’è andato il mercato dalla #NextGen all’U15 - X Vai su X
Juve, la rivoluzione Comolli: niente soldi alla Serie A, tutti colpi dall'estero - Jonathan David, Joao Mario, Edon Zhegrova e Lois Openda: il poker di mercato in entrata della Juve nasconde una curiosità che non assomiglia per nulla a una casualità ma a una strategia ben precisa ... Riporta sportmediaset.mediaset.it
Calciomercato Juve News/ Savona verso la Premier, addio Kelly. Rivoluzione in attacco (26 Agosto 2025) - Saranno giorni molto caldi gli ultimi per il calciomercato Juve con i bianconeri molto attivi sia in entrata che eventualmente in uscita e tante situazioni ancora da monitorare. Come scrive ilsussidiario.net