Alieni, majorettes e tanta musica. In scena la festa dei commercianti.

"Con gli alieni abbiamo messo curiosità, è stata una maniera divertente da parte dei commercianti per vedere le reazioni delle persone. La nostra festa non è nulla di speciale, è tutta straordinaria". Il centro storico si anima con la festa dei suoi commercianti, che nei giorni scorsi hanno installato, sui palazzi in corso Cavour e piazza Nazario Sauro, delle figure aliene che, con foto e commenti, hanno fatto il giro dei social. Il presidente dell’associazione, Giuseppe Romano, è entusiasta della giornata della grande festa. Nel pomeriggio in città l’aria è allegra, con la presentazione, sul palco di piazza della Libertà, delle associazioni, prima dello spettacolo serale di "Ulla" e il successivo dj set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

