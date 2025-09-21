Alieni majorettes e tanta musica In scena la festa dei commercianti

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Con gli alieni abbiamo messo curiosità, è stata una maniera divertente da parte dei commercianti per vedere le reazioni delle persone. La nostra festa non è nulla di speciale, è tutta straordinaria". Il centro storico si anima con la festa dei suoi commercianti, che nei giorni scorsi hanno installato, sui palazzi in corso Cavour e piazza Nazario Sauro, delle figure aliene che, con foto e commenti, hanno fatto il giro dei social. Il presidente dell’associazione, Giuseppe Romano, è entusiasta della giornata della grande festa. Nel pomeriggio in città l’aria è allegra, con la presentazione, sul palco di piazza della Libertà, delle associazioni, prima dello spettacolo serale di "Ulla" e il successivo dj set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alieni majorettes e tanta musica in scena la festa dei commercianti

© Ilrestodelcarlino.it - Alieni, majorettes e tanta musica. In scena la festa dei commercianti

In questa notizia si parla di: alieni - majorettes

Alieni, majorettes e tanta musica. In scena la festa dei commercianti.

Cerca Video su questo argomento: Alieni Majorettes Tanta Musica