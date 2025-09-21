Alex Baudo | Basta pettegolezzi sull’eredità di mio padre Con Katia…

Intervistato da Verissimo, il figlio del compianto conduttore ha parlato del rapporto con il padre e delle critiche ricevute ai funerali. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Alex Baudo: “Basta pettegolezzi sull’eredità di mio padre. Con Katia…”

In questa notizia si parla di: alex - baudo

Anticipazioni Verissimo del 20 settembre, il figlio Alex ricorda Pippo Baudo

Verissimo 20-21 settembre: interviste con Andrea Bocelli, Simona Ventura e Alex Baudo

Alex Baudo, il figlio di Pippo Baudo: età, mamma Mirella e carriera

"Mia madre non sapeva come dirmelo" Alex, figlio di Pippo Baudo cresciuto in Australia, racconta la scoperta tardiva della paternità e come ha vissuto questa situazione - facebook.com Vai su Facebook

Alex Baudo e l’eredità di Pippo: «Lasciate che papà riposi in pace, basta chiacchiere e pettegolezzi» Il figlio del presentatore, che vive da anni in Australia, è stato ospite di Verissimo https://lasicilia.it/gossip/alex-baudo-e-leredita-di-pippo-lasciate-ch%20e-pap - X Vai su X

Alex Baudo e l'eredità di papà Pippo: «Basta pettegolezzi e gossip. Avrei voluto essergli vicino prima che se ne andasse». Cosa rivela...; Lo sfogo di Alex Baudo in tv: “Basta pettegolezzi sull’eredità di papà Pippo”; Pippo Baudo, il figlio Alex: Basta pettegolezzi, mio padre deve riposare in pace.

Pippo Baudo, parla il figlio Alex: «Ho scoperto di essere suo figlio a trent'anni. Basta gossip sui giornali: mio padre deve riposare in pace» - Ospite di Verissimo, il figlio riconosciuto tardi del presentatore racconta quando ha scoperto che fosse il padre e lo sviluppo del loro rapporto ... Si legge su vanityfair.it

Lo sfogo di Alex Baudo in tv: “Basta pettegolezzi sull’eredità di papà Pippo” - Il figlio del conduttore, ospite a “Verissimo”, chiede rispetto per il lutto e racconta il legame con Katia Ricciarelli: “Siamo amici, nessun rancore” ... Secondo msn.com