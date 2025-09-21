Alex Baudo a ‘Verissimo’ | ‘Basta con i Pettegolezzi Papà Deve Riposare in Pace’
Alex Baudo Chiede Rispetto: “Basta Chiacchiere sull’Eredità” Parlando per la prima volta a Verissimo dopo la scomparsa del padre, Alex Baudo ha lanciato un forte appello. Il figlio del grande Pippo Baudo ha chiesto pubblicamente che si ponga fine ai “pettegolezzi e le chiacchiere sull’eredità” per permettere al padre di “riposare in pace”. Alex, nato . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: alex - baudo
Anticipazioni Verissimo del 20 settembre, il figlio Alex ricorda Pippo Baudo
Verissimo 20-21 settembre: interviste con Andrea Bocelli, Simona Ventura e Alex Baudo
Alex Baudo, il figlio di Pippo Baudo: età, mamma Mirella e carriera
Katia Ricciarelli e la stoccata ad Alex Baudo: "Non voglio parlarne, le palle sono tante e non voglio discutere" - X Vai su X
Ospiti della puntata di sabato Alex Baudo, Alessandra Mussolini e Maria Grazie Cucinotta - facebook.com Vai su Facebook