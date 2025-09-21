Alessandra Mussolini Svela il Tradimento della Nonna Rachele | ‘Ha Rafforzato il Legame con Benito’

Alessandra Mussolini e il Segreto della Nonna Rachele In un’intervista, Alessandra Mussolini ha rivelato per la prima volta un segreto di famiglia che sfida la percezione comune di sua nonna, Rachele Guidi. Secondo l’ex parlamentare, Rachele non era affatto la donna sottomessa che l’immaginario collettivo ha sempre dipinto. La prova di ciò risiede in un . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Alessandra Mussolini Svela il Tradimento della Nonna Rachele: ‘Ha Rafforzato il Legame con Benito’

Alessandra Mussolini: «Mia nonna Rachele ha tradito suo marito Benito per vedere cosa si provava a fare quello che lui faceva spesso. Quel tradimento però ha rafforzato il loro legame»

