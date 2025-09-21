Alejandro Zambra e l’esempio perfetto di un genere indefinito
Scoperto qualche anno fa in Brasile, il dogxim è un ibrido tra cane e volpe, una creatura che sfida le tassonomie, e che potrebbe rientrare tra le figure con cui . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: alejandro - zambra
Alejandro Zambra e l’esempio perfetto di un genere indefinito
Alejandro Zambra, lei si sente una biblioteca? Così adesso in diretta su radio3_rai dal festivaletteratura di Mantova. “Io sono una biblioteca ambulante, piena di volumi diversi, variegati. Una volta ho commesso l’errore di rinunciare alla mia biblioteca, ho donat - facebook.com Vai su Facebook
Alejandro #Zambra in Italia! Oggi a #Mantova al @festletteratura per parlare del fuoco sacro della scrittura in compagnia di Christian Mascheroni - X Vai su X
Alejandro Zambra e l’esempio perfetto di un genere indefinito.
Alejandro Zambra, nel nuovo libro il bello di essere padre - 240, EURO 16) Messaggio per mio figlio, a metà strada tra romanzo e diario; una testimonianza sulla paternità. Segnala ansa.it
I documenti di Alejandro Zambra - 1994), “si compiace di offrirci compendi allegorici della realtà o, meglio, citazioni magnificamente scelte dal grande testo della storia che ... Da doppiozero.com