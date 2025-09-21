Alcaraz vuota il sacco | la verità su Brooks e sul triangolo con Sinner
Carlos Alcaraz ha deciso di vuotare il sacco per mettere tutti a tacere: ecco cosa ha rivelato al suo entourage e perché il gossip è esploso. Nel bel mezzo dello US Open, se ne sono scritte di tutti i colori sul conto di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per quanto riguarda la loro vita privata. Nelle ultime settimane, in particolar modo, ha tenuto banco la notizia del presunto “triangolo” tra i due campioni del tennis mondiale e la modella statunitense Brooks Nader. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
