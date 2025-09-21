Alcaraz | Queste condizioni sono piuttosto lente è andato tutto bene per lui

Nella seconda giornata della Laver Cup 2025 il Team World travolge 4-0 il Team Europe e passa a condurre per 9-3. Il risultato più sorprendente è, senza dubbio, la netta affermazione di Taylor Fritz su Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo, sconfitto con un 6-3 6-2 che non ammette repliche, ha analizzato la sua prova in conferenza stampa. Sull”andamento del match: “ Non è stata la partita che mi aspettavo, ma devo prestargli un po’ di attenzione, perché penso che abbia giocato un ottimo tennis. Non sono stato solido come avrei voluto durante la partita, e queste condizioni sono piuttosto lente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz: “Queste condizioni sono piuttosto lente, è andato tutto bene per lui”

Un dato che salta all’occhio della rivalità Alcaraz-Sinner è che si fatica ad individuare una superficie nettamente preferita da uno dei due. Certo Sinner probabilmente preferisce le condizioni indoor (imbattuto da novembre 2023), Alcaraz preferisce la terra (ulti - X Vai su X

