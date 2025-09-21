Albo d’oro Billie Jean King Cup 2025 | sesto trionfo per l’Italia il secondo di fila

L’Italia a Shenzhen, in Cina, ha vinto la 62ma edizione della Billie Jean King Cup 2025 di tennis, la sesta della storia azzurra: bissato il titolo conquistato nel 2024 a Malaga, in Spagna, sede in cui venne conquistata dalla compagine maschile anche la Coppa Davis a distanza di pochi giorni. Non è la prima volta che l’Italia conquista per due edizioni consecutive il trofeo: le azzurre si imposero nell’allora Fed Cup nel 2009 e nel 2010, successi che giunsero dopo la storica prima volta del 2006 e la finale persa nel 2007, e che fecero da preludio al trionfo del 2013. Le azzurre, però, per la prima volta hanno disputato per il terzo anno consecutivo la finale della manifestazione, persa nel 2023 contro il Canada, a precedere le affermazioni giunte poi nelle ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

