Albanese su Nove | Trattata quasi come Bin Laden non posso aprire un conto in banca Travaglio | È cittadina Italiana ma Mattarella non ha detto una parola
“Sono stata trattata quasi alla stregua di Osama Bin Laden. In Italia la diffamazione arriva addirittura dal Senato”. Così Francesca Albanese, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi in onda il sabato su Nove a proposito delle sanzioni americane che l’hanno colpita il 9 luglio da parte dell’amministrazione Trump e di un convegno organizzato da Fratelli d’Italia in Senato il 18 settembre scorso. “Io uso spesso una parola cara in Sicilia per descrivere quello che la mafia fa: ‘mascariare’. Si ignorano le persone, poi le si ridicolizza, poi le si infanga, gli si distrugge la reputazione e poi si va elevando la forza delle misure prese nei loro confronti – ha detto la Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati – Io vivo sotto una tempesta di attacchi nei miei confronti dal prima del 1º maggio 2022 (data di inizio mandato, ndr ) da parte di Israele: sono accusata di antisemitismo, di supportare il terrorismo e chiaramente queste accuse sono state smentite non solo nei fatti, ma anche da tanta gente che si è schierata a mio sostegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: albanese - nove
Ad Antonio Albanese il premio «Matto dell’anno»: «Sono commosso, i miei personaggi sul lettino dello psicanalista» - facebook.com Vai su Facebook
Ma dai, la Già Non Avvocatessa Francesca Albanese si becca una Community Note, INCREDIBILE cc @HillelNeuer - X Vai su X
Albanese su Nove: “Trattata quasi come Bin Laden, non posso aprire un conto in banca”; Droga all’ombra della Scu tra le due province: inflitti quasi due secoli di carcere; Svegliatevi bambine. La marea femminista in Albania.