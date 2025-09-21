“Sono stata trattata quasi alla stregua di Osama Bin Laden. In Italia la diffamazione arriva addirittura dal Senato”. Così Francesca Albanese, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi in onda il sabato su Nove a proposito delle sanzioni americane che l’hanno colpita il 9 luglio da parte dell’amministrazione Trump e di un convegno organizzato da Fratelli d’Italia in Senato il 18 settembre scorso. “Io uso spesso una parola cara in Sicilia per descrivere quello che la mafia fa: ‘mascariare’. Si ignorano le persone, poi le si ridicolizza, poi le si infanga, gli si distrugge la reputazione e poi si va elevando la forza delle misure prese nei loro confronti – ha detto la Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati – Io vivo sotto una tempesta di attacchi nei miei confronti dal prima del 1º maggio 2022 (data di inizio mandato, ndr ) da parte di Israele: sono accusata di antisemitismo, di supportare il terrorismo e chiaramente queste accuse sono state smentite non solo nei fatti, ma anche da tanta gente che si è schierata a mio sostegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Albanese su Nove: “Trattata quasi come Bin Laden, non posso aprire un conto in banca”. Travaglio: “È cittadina Italiana ma Mattarella non ha detto una parola”