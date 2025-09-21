Al via TG4 Cash nuova rubrica economica del tg di Rete4

21 set 2025

In un’epoca in cui l’ economia quotidiana influenza le scelte di ciascuno, anche il TG4 – come il TG1 con TG1 Economia – presenta una nuova rubrica settimanale a teme dal titolo TG4 Cash. Il nuovo spazio, pensato per aiutare i telespettatori a orientarsi nelle proprie scelte quotidiane, andrà in onda da domani – 21 settembre – ogni domenica, in coda all’edizione delle ore 11:55. Alla conduzione il giornalista Marco Onnembo. L’obiettivo è offrire uno sguardo chiaro e concreto sui temi che incidono direttamente sulle tasche degli italiani, trasformando concetti complessi in risposte semplici e utili. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

