Al via Raccontare il futuro
Tre settimane di animazioni teatrali, circensi, ludiche e scientifiche dedicate ai più piccoli, per imparare a conoscersi e a stare insieme giocando nei parchi e nelle piazze dei comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme. Con queste attività gratuite, pensate per i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni, prende avvio Raccontare il futuro, progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme, ha come capofila il Cineclub Arsenale di Pisa e come partner AIPD Pisa, Antitesi Teatro Circo, Binario Vivo, CNGEI Pisa, Coop. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: raccontare - futuro
Parte il progetto contro la povertà educativa 'Raccontare il futuro': il programma 2025
Incrociando memorie Ti va di raccontare il quartiere attraverso le tue storie? Il 16, 24 settembre e 1 ottobre (ore 17–19, piazza Lambrakis) ti invitiamo a un laboratorio aperto a tutte e tutti, dove raccoglieremo aneddoti, ricordi e visioni sul futuro intrecciando - facebook.com Vai su Facebook
Parmitano racconta il presente e il futuro dell'esplorazione spaziale https://ilbolive.unipd.it/it/news/scienza-ricerca/luca-parmitano-futuro-esplorazione-spazio… @astro_luca @esaspaceflight @UniPadova - X Vai su X
Parte il progetto contro la povertà educativa 'Raccontare il futuro': il programma 2025; Raccontare il futuro tra giochi e cultura; Raccontare il futuro tra giochi e cultura.
Al via Raccontare il futuro - Pisa, San Giuliano Terme e Cascina: attività doposcuola tra parchi e piazze per contrastare la povertà educativa ... Come scrive lanazione.it
Al via in Casentino la sesta edizione di “Radici del Futuro”, per riflettere sulla convivenza tra esseri umani e natura al tempo della crisi climatica e ambientale - Arezzo, 26 agosto 2025 – Al via in Casentino la sesta edizione di “Radici del Futuro”, per riflettere sulla convivenza tra esseri umani e natura al tempo della crisi climatica e ambientale “Abitare le ... Si legge su lanazione.it