al via raccontare il futuro

Tre settimane di animazioni teatrali, circensi, ludiche e scientifiche dedicate ai più piccoli, per imparare a conoscersi e a stare insieme giocando nei parchi e nelle piazze dei comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme. Con queste attività gratuite, pensate per i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni, prende avvio Raccontare il futuro, progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i Comuni di Pisa, Cascina e San Giuliano Terme, ha come capofila il Cineclub Arsenale di Pisa e come partner AIPD Pisa, Antitesi Teatro Circo, Binario Vivo, CNGEI Pisa, Coop. 🔗 Leggi su Lanazione.it

