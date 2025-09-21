Al via il campionato della Fortitudo Agrigento | contro l' Assigeco Piacenza per iniziare nel migliore dei modi

L'attesa è finita. La Fortitudo Agrigento, alle ore 18, torna in campo: al PalaBanca di Piacenza. Il match d'esordio è infatti con l'Assigeco Piacenza.La categoria è diversa, ma non la voglia di fare bene e costruire insieme qualcosa di importante. Partire con il piede giusto sarà fondamentale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

