Al via gli scioperi | lunedì disagi nei trasporti

LA MOBILITAZIONE. Non solo lunedì 22 settembre. Anche il mese di ottobre sarà all’insegna delle manifestazioni. E lunedì nel settore pubblico e privato, proclamato uno sciopero dal sindacato Usb per l’intera giornata a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese. Dalle scuole agli uffici pubblici previsti disagi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Al via gli scioperi: lunedì disagi nei trasporti

In questa notizia si parla di: scioperi - luned

Sono già numerosi gli scioperi in programma da lunedì prossimo e fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, e di cui due generali, la maggior parte nel settore aereo e ferroviario. E' quanto risulta dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. S - X Vai su X

+++ SCIOPERO GENERALE, FERMA METRO A SALERNO +++ Lunedì 22 settembre a causa di uno scioperi generale indetto dai sindacati di base resterà ferma anche la metropolitana di Salerno. Ecco gli orari dello stop... #metropolitana #Salerno #Sciopero - facebook.com Vai su Facebook

Lunedì disagi su treni bus e navi | scioperi fino a novembre; Da lunedì 22 settembre scioperi nei trasporti | disagi per treni bus navi e taxi fino a novembre; Sciopero lunedì 22 settembre 2025 a rischio i mezzi Atm Trenord e Trenitalia Orari e fasce di garanzia.

Al via gli scioperi: lunedì disagi nei trasporti - E lunedì nel settore pubblico e privato, proclamato uno sciopero dal sindacato Usb per l ... ecodibergamo.it scrive

Lunedì disagi su treni, bus e navi. Scioperi fino a novembre - Sono già numerosi gli scioperi in programma da lunedì prossimo e fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, e di cui due generali, la maggior parte nel settore aereo e ferroviario. Come scrive msn.com