Al via gli scioperi | lunedì disagi nei trasporti

Ecodibergamo.it | 21 set 2025

LA MOBILITAZIONE. Non solo lunedì 22 settembre. Anche il mese di ottobre sarà all’insegna delle manifestazioni. E lunedì nel settore pubblico e privato, proclamato uno sciopero dal sindacato Usb per l’intera giornata a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese. Dalle scuole agli uffici pubblici previsti disagi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Al via gli scioperi: lunedì disagi nei trasporti

