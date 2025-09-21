Al San Raffaele la scienza del futuro | curare l' Alzheimer con gli ultrasuoni

In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, l'Irccs San Raffaele di Roma annuncia la programmazione di una sperimentazione clinica che coinvolgerà pazienti affetti da diverse forme di demenza in vari stadi della malattia. L'obiettivo è testare il potenziale terapeutico della stimolazione transcranica a ultrasuoni focalizzati a bassa intensità, una tecnologia non invasiva di ultima generazione che consente di modulare l'eccitabilità di aree specifiche del cervello senza bisturi né dolore. Una tecnologia che concentra fasci di ultrasuoni, simili a quelli delle ecografie, ma molto più precisi, in punti millimetrici e programmabili del cervello grazie alle immagini di risonanza magnetica del paziente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

