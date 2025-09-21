Al raduno di Pontida applausi e striscioni per Vannacci clima da derby con Salvini | segui gli interventi live video

Tutto pronto sul pratone di Pontida per il tradizionale raduno della Lega per il raduno di Pontida, al via dalle 10 di domenica e in diretta streaming su Youtube. Tra cappelli e maglie Maga o in ricordo di Charlie Kirk, i militanti sono pronti a vivere l’edizione “Liberti e Forti 2025” con sentimenti contrastanti. Dalla raccolta firme contro il “Green deal ideologico” o per la ‘ Carta della Lombardia ‘ alla maglietta “Loro hanno subito l’immigrazione, ora vivono nelle riserve ” con l’immagine di un pellerossa come in uno storico manifesto elettorale del Carroccio, dai pasticciotti salentini ad altri prodotti tipici dal Trentino all’Emilia-Romagna come il Lambrusco, i gazebo colorano il ‘sacro suolo’, la cui superficie risulta ristretta per la presenza di un grande tendone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Al raduno di Pontida applausi e striscioni per Vannacci, clima da derby con Salvini: segui gli interventi live (video)

