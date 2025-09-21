Al Parco Nord Milano si è svolto l' ultimo appuntamento del terzo anno della Forestami Academy il programma di formazione sul verde urbano
Milano, 18 set. (askanews) – Sul suggestivo sfondo del Parco Nord Milano, si è svolto l'ultimo appuntamento del terzo anno della Forestami Academy. Il programma di formazione che in collaborazione con il Gruppo Prada si dedica all'approfondimento del valore del verde urbano. Abbiamo parlato con Maria Chiara Pastore – direttrice scientifica di Forestami e professoressa al Politecnico di Milano: "La necessità di avere un' Academy nasce da due aspetti. Il primo riguarda la volontà di comunicare la natura, la sua importanza e quella della forestazione urbana. Il secondo aspetto nasce dalla necessità di incontrare le persone che vivono la città, ascoltare le loro esigenze.
