Al PalaFlorio è subito super Valtur | Ruvo annichilito 58-94 grande esordio dei biancazzurri
BRINDISI - La Valtur Brindisi fa la voce grossa al Palaflorio di Bari e lancia un messaggio forte alle squadre che le contenderanno la promozione. Gli uomini di coach Bucchi hanno dominato (58-94) sul parquet della Crifo Wines Ruvo di Puglia (costretta a giocare nel capoluogo, per indisponibilità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: palaflorio - subito
Fair Priced Vintage. . Bari! Ci vediamo il 26, 27 & 28 settembre a Palaflorio? Prenotate subito i vostri biglietti su www.fairpricedvintage.com - facebook.com Vai su Facebook