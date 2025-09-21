Al PalaFlorio è subito super Valtur | Ruvo annichilito 58-94 grande esordio dei biancazzurri

Brindisireport.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Valtur Brindisi fa la voce grossa al Palaflorio di Bari e lancia un messaggio forte alle squadre che le contenderanno la promozione. Gli uomini di coach Bucchi hanno dominato (58-94) sul parquet della Crifo Wines Ruvo di Puglia (costretta a giocare nel capoluogo, per indisponibilità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palaflorio - subito

Cerca Video su questo argomento: Palaflorio 232 Subito Super