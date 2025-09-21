Al Mugello Colavita firma il titolo GT3 Pro Am con AF Corse
Un weekend di adrenalina pura si è concluso con il trionfo di Leonardo Colavita, che insieme a Ibrahim Badawi e David Vidales ha conquistato il titolo GT3 Pro Am del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance al Mugello, sigillando la stagione con un terzo posto assoluto che ha reso irraggiungibili gli avversari. In sintesi Il successo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: mugello - colavita
Colavita campione italiano Gt3 Pro Am al Mugello: “Emozione incredibile”
Colavita campione italiano Gt3 Pro Am al Mugello: “Emozione incredibile” - X Vai su X
L’ultimo round della serie Endurance 2025 si inaugura con il poker rosso di AF Corse grazie a Colavita-Badawi-Vidales, Ryndziewcz-Altoè, Ulrich-Borelli e Ferrari-Raghunathan-Ponzio Di Mare-Croccolino-Agoglia i più veloci nella GT Cup con la Ferrari 296 - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari, Colavita campione italiano Gt3 Pro Am al Mugello: Emozione incredibile. E sulla Formula 1...; Al Mugello Colavita firma il titolo GT3 Pro Am con AF Corse; Londra riconosce la Palestina: Starmer firma una svolta diplomatica.
Colavita campione italiano Gt3 Pro Am al Mugello: “Emozione incredibile” - Leonardo Colavita insieme a Ibrahim Badawi e David Vidales si è laureato campione del titolo Gt3 Pro Am del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance all’Autodromo Internazionale del Mu ... Segnala msn.com