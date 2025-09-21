al mugello colavita firma il titolo gt3 pro am con af corse

Un weekend di adrenalina pura si è concluso con il trionfo di Leonardo Colavita, che insieme a Ibrahim Badawi e David Vidales ha conquistato il titolo GT3 Pro Am del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance al Mugello, sigillando la stagione con un terzo posto assoluto che ha reso irraggiungibili gli avversari. In sintesi Il successo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

