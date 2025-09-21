Al matrimonio suona un complessino da milioni di dischi | Jovanotti e Tiziano Ferro che show

Cortona (Arezzo), 21 settembre 2025 – Al centro della cerimonia c'era l'amore che si celebrava tra Emiliano e Marina, in un matrimonio ricco di emozioni. Ma la festa nuziale si è trasformata in uno show internazionale, con Jovanotti e Tiziano Ferro, quest'ultimo da tempo lontano dalle scene, che hanno improvvisato uno show da sogno. Una "band" da milioni di dischi sommati insieme. E chissà che questo concerto improvvisato non si trasformi un giorno in un progetto artistico vero. Accade a Cortona nella giornata di sabato 21 settembre, quando Emiliano Segatori, assistente artistico dello stesso Jovanotti, si è sposato con la compagna Marina.

