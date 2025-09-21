AJ Lee non lottava da molto tempo, ma si sente benissimo. Wrestlepalooza ha visto AJ Lee e CM Punk sconfiggere Seth Rollins e Becky Lynch in un match che ha attirato tantissima attenzione. BECKY GOES FOR THE MANHANDLE SLAM BUT AJ REVERSES IT INTO THE BLACKWIDOW CM PUNK & AJ LEE WIN #Wrestlepalooza pic.twitter.commKue4MKC5b — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) September 21, 2025 Durante il post-show di Wrestlepalooza, AJ Lee è stata intervistata riguardo alle sue sensazioni per il suo primo incontro dopo così tanto tempo. Lei ha risposto con sincerità, ammettendo che sì, qualche dolore c’è, ma la gioia è stata enorme: “Il match è stato incredibile, quasi surreale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Lee parla delle sue sensazioni dopo il match di ritorno a Wrestlepalooza: “È stato surreale”