Agrigento muore con lo scooter | dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente

Feedpress.me | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico destino accomuna due fratelli. Ieri, 20 settembre, ha perso la vita in un incidente stradale ad Agrigento Marco Chiaramonti, dieci anni fa era morto, sempre per un incidente stradale, a Porto Palo di Menfi, il fratello Gabriele. Marco Chiaramonti aveva 50 anni, è uscito di strada con lo scooter ed è finito contro un albero. Si indaga sulle cause dell'incidente, c'è chi ipotizza che abbia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

agrigento muore con lo scooter dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente

© Feedpress.me - Agrigento, muore con lo scooter: dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente

In questa notizia si parla di: agrigento - muore

Agrigento, muore con lo scooter a San Leone.; Agrigento, muore con lo scooter: dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente; Si schianta in scooter e muore a 10 anni esatti dall’incidente del fratello.

agrigento muore scooter dieciAgrigento, muore con lo scooter: dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente - Marco Chiaramonti aveva 50 anni, è uscito di strada ed è finito contro un albero. Riporta msn.com

agrigento muore scooter dieciAgrigento, esce di strada con lo scooter e muore: dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente - Ieri, 20 settembre, ha perso la vita in un incidente stradale ad Agrigento Marco Chiaramonti, dieci anni fa era ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Agrigento Muore Scooter Dieci