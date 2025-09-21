Agrigento muore con lo scooter | dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente

Un tragico destino accomuna due fratelli. Ieri, 20 settembre, ha perso la vita in un incidente stradale ad Agrigento Marco Chiaramonti, dieci anni fa era morto, sempre per un incidente stradale, a Porto Palo di Menfi, il fratello Gabriele. Marco Chiaramonti aveva 50 anni, è uscito di strada con lo scooter ed è finito contro un albero. Si indaga sulle cause dell'incidente, c'è chi ipotizza che abbia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Agrigento, muore con lo scooter: dieci anni fa anche il fratello aveva perso la vita in un incidente

