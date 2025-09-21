Aggredito da un pitbull | lite tra madre e figlio in casa Paura e sangue per un poliziotto
Forlì, 22 settembre 2025 – Una prognosi di 21 giorni e qualche punto di sutura. È questo l’esito di un’aggressione che, viste le premesse, poteva avere conseguenze ben più drammatiche. È sabato pomeriggio quando due pattuglie delle volanti intervengono in via Ravegnana, alle 18 circa, su richiesta di una donna. Il contesto è noto alle forze di polizia: si tratta di un’accesa lite in famiglia, tra madre e figlio. Quando però gli agenti arrivano sul posto, la situazione sembra essere già rientrata, con la richiedente che è chiusa in casa e l’uomo che si aggira nell’area cortilizia. Ed è proprio qui che si consuma l’aggressione ai danni di un capo pattuglia da parte di uno dei cani di famiglia, delle fattezze di un pitbull. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
