Aggredito a coltellate in strada da una decina di persone | 32enne in gravi condizioni
Milano, 21 settembre 2025 – Aggressione a coltellate poco prima dell'una di domenica 21 settembre in via Pellizza da Volpedo, una traversa di via Monte Rosa in zona Amendola. Stando alle prime informazioni, un trentaduenne egiziano è stato colpito con diversi fendenti in varie parti del corpo: soccorso dai sanitari di Areu davanti al civico 4, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, anche se i primi bollettini medici hanno già escluso il pericolo di vita. Il gruppo di aggressori. Il trentaduenne, secondo quanto ricostruito finora, era in compagnia di due connazionali quando è stato aggredito da una decina di uomini: tra loro ci sarebbero stati sia nordafricani che albanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
