AFRAGOLA | tenta di rubare al supermercato 28enne arrestata dai Carabinieri

Ruba in un supermercato nascondendo la merce nel body: 28enne arrestata ad Afragola, poi rimessa in libertà. Sacchetti pieni e un body per nascondere prodotti appena sottratti dagli scaffali. È così che una 28enne di origine romena ha provato a lasciare un supermercato di via Pietro Donadio, nella cittadina di Afragola. La scena non è sfuggita al personale del punto vendita, che ha fermato la donna poco oltre le casse e allertato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della sezione radiomobile di Casoria. Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato non solo le buste piene di merce non pagata, ma anche altri articoli accuratamente nascosti nel body che indossava. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it