Affitta un appartamento non suo a Roma | voleva intascare i soldi della caparra

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il responsabile, un ragazzo di 23 anni polacco, già noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere delle accuse di truffa aggravata e possesso di documenti di identificazione falsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

