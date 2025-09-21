Affari Tuoi Stefano De Martino fa esibire Linguini in una serenata | puntata romanticissima

Domenica 21 settembre, Stefano De Martino è tornato a fare compagnia agli spettatori con una nuova puntata di Affari Tuoi. Il conduttore ha accompagnato nel viaggio verso l’apertura dei pacchi Alessandro, detto Linguini, iconico volto proveniente dalla Basilicata. La serata è stata ricca di emozioni: Linguini si commuove, finalmente, con l’aiuto del conduttore ha potuto dedicare la sua romantica serenata alla fidanzata Marta. “Affari Tuoi”, Stefano De Martino con Linguini in una giocata romantica. Nella puntata del 21 settembre, a vivere l’avventura attraverso i pacchi d’Italia è Alessandro Labriola, un cuoco di Forenza, in Basilicata, ma che lavora a Venezia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino fa esibire Linguini in una serenata: puntata romanticissima

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

Affari Tuoi, il gran finale: l’ultimo saluto di Stefano De Martino

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

Il 19 settembre il conduttore di Affari tuoi è stato rapinato a Milano. I ladri gli hanno portato via un orologio del valore di 40mila euro - facebook.com Vai su Facebook

Il 19 settembre il conduttore di Affari tuoi è stato rapinato a Milano. I ladri gli hanno portato via un orologio del valore di 40mila euro - X Vai su X

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, manca il dettaglio che lo ha sempre contraddistinto; Ho vinto la mia battaglia personale: Stefano De Martino mostra il grande cambiamento di Affari Tuoi; Affari Tuoi, De Martino impazzisce per la partita “mitologica” di Achille. Poi la notizia agghiacciante: “Derubato e minacciato”.

Ad Affari Tuoi Linguini ha beccato il pacco nero, accetta l’offerta ma aveva predetto la cifra pescata - Il concorrente della Basilicata ha pescato il Pacco Nero, ipotizza la cifra che contiene, ma accetta ... Come scrive fanpage.it

Affari Tuoi: quanto ha vinto Alessandro dalla Basilicata stasera 21 settembre? - Diciottesima puntata di stagione, e in studio c’è la solita atmosfera carica di tensione, sogni e piccoli rituali scaramantici. Si legge su alphabetcity.it