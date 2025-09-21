Affari Tuoi perde | il gesto di De Martino per Gerry Scotti svelato dietro le quinte

la sfida tra game show: affari tuoi e la ruota della fortuna. Da quando è ripreso il palinsesto televisivo dopo la pausa estiva, si nota una crescente competizione tra due dei principali programmi di intrattenimento di Canale 5. In particolare, “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino, sta affrontando una difficile scalata contro “La Ruota della Fortuna”, guidato da Gerry Scotti. Questa rivalità ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori, portando a discussioni sui risultati di ascolto e sulle dinamiche tra i conduttori. le performance degli ascolti e le reazioni tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Affari Tuoi perde: il gesto di De Martino per Gerry Scotti svelato dietro le quinte

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

Affari Tuoi, il gran finale: l’ultimo saluto di Stefano De Martino

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

Il 19 settembre il conduttore di Affari tuoi è stato rapinato a Milano. I ladri gli hanno portato via un orologio del valore di 40mila euro - facebook.com Vai su Facebook

Il 19 settembre il conduttore di Affari tuoi è stato rapinato a Milano. I ladri gli hanno portato via un orologio del valore di 40mila euro - X Vai su X

Affari Tuoi, Giorgio perde 100mila euro e De Martino diventa Cupido: l'annuncio e il gesto inatteso. Poi le polemiche; Ad Affari tuoi Chiara perde tutto, la vendetta di Stefano De Martino che taglia i baffi a un pacchista: Datemi le forbici; Affari Tuoi, concorrente perde tutto per 'colpa' del disegno del figlio: qual è il gesto che ha scatenato i commenti.

Affari Tuoi perde ancora, il gesto di De Martino per Gerry Scotti è chiaro: è accaduto “dietro le quinte” - Da tempo il volto di Canale Cinque non perde occasioni per lanciare frecciatine al giovane collega Rai, ora è arrivata "la risposta" ... Riporta msn.com

“Gestaccio” ad Affari Tuoi: Stefano De Martino blocca tutto, il video - Momento di imbarazzo e incertezza ad Affari Tuoi con Stefano De Martino che ha fermato tutto e ha messo una pezza al gesto di Thanat. Secondo donnaglamour.it