Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 20 settembre su Rai 1, la Campania è stata protagonista con Rossella, concorrente proveniente da Manocalzati, in provincia di Avellino. Rossella ha 35 anni ed è impiegata amministrativa in un’agenzia di assicurazioni. Al suo fianco c’è il fidanzato Domenico (detto Mimmo), suo compagno di vita da sette anni, che la sostiene e la accompagna durante tutta la puntata. Rossella ha scelto il pacco numero 19. Durante il gioco sono usciti pacchi con cifre alte, tra cui 200.000 euro (nel pacco della Lombardia) e 300. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Affari Tuoi, Irpinia in prima serata con Rossella