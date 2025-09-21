Affari Tuoi Irpinia in prima serata con Rossella

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 20 settembre su Rai 1, la Campania è stata protagonista con Rossella, concorrente proveniente da Manocalzati, in provincia di Avellino.  Rossella ha 35 anni ed è impiegata amministrativa in un’agenzia di assicurazioni. Al suo fianco c’è il fidanzato Domenico (detto Mimmo), suo compagno di vita da sette anni, che la sostiene e la accompagna durante tutta la puntata. Rossella ha scelto il pacco numero 19. Durante il gioco sono usciti pacchi con cifre alte, tra cui 200.000 euro (nel pacco della Lombardia) e 300. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

