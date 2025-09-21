AEW | Komander pronto al rientro dall’infortunio

Nei primi mesi dell’anno, in AEW e in particolare a Collision, il tag team formato da Komander e Hologram stava iniziando a prendere trazione, con performance importanti e apprezzamenti sempre più vasti da parte del pubblico. Poi purtroppo i piani per Los Titanes del Aire si sono dovuti interrompere a causa di un infortunio subito da Komander a inizio giugno. Ma ora, finalmente, il suo rientro è ormai prossimo. Rodaggio in Messico prima del ritorno in AEW. Come annunciato in giornata, infatti, Komander farà ritorno sul ring il 19 ottobre prossimo nella sua città natale di Reynosa, in Messico, per un evento di una federazione indipendente locale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

