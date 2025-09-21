AEW ALL OUT | Sono tornati i Jurassic Express entusiasmo per la reunion di Jake Perry e Luchasaurus

Clamoroso e divertente segmento ad All Out, andato inscena dopo il match per i titoli tag team. Gli Young Bucks, sconfitti nel ladder match dai campioni in carica dei Brodido, sono stati raggiunti sul ring da una vecchia conoscenza: Jake Perry. Il wrestler ha attaccato i due ex EVP, venendo presto sopraffatto. Il senso di quanto avveniva sul ring di Toronto è stato presto svelato da un video. Si sono spente le luci e abbiamo visto Perry scavare una fossa e recuperare un corpo. Dopo si è visto un tavolo su cui era steso un uomo che si è improvvisamente risvegliato. Quell’uomo mascherato era Killswitch, ex tag team partner di Perry quando si faceva chiamare Luchasaurus, prima di essere plagiato da Christian e venire ribattezzato come la finisher del canadese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW ALL OUT: Sono tornati i Jurassic Express, entusiasmo per la reunion di Jake Perry e Luchasaurus

AEW ALL OUT: Sono tornati i Jurassic Express, entusiasmo per la reunion di Jake Perry e Luchasaurus

