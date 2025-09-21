AEW ALL OUT | PAC ritorna e chiude Darby nella bara Poi Allin si vendica dando fuoco a Moxley

Un altro match della card di All Out è stato il Coffin Match tra Darby Allin e Jon Moxley. I due vengono da una rivalità iniziata un anno fa, ma culminata solo da pochi mesi dopo la sconfitta di Jon Moxley a All In. Due bare sono posizionate ai lati del ring, il match può avere inizio. Orecchio per orecchio. Jon Moxley è stato il primo a fare il suo ingresso, e mentre posava davanti ai fan, Allin lo ha attaccato e il match è cominciato. Allin non ha perso tempo: è salito rapidamente in cima a un ingresso dell’arena e si è lanciato con una “ Coffin Drop “. I due hanno poi lottato salendo e scendendo per le gradinate del palazzetto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

