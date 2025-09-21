AEW ALL OUT | Kris Statlander batte a sorpresa Toni Storm ed è la nuova campionessa

Kris Statlander è la nuova AEW Women’s World Champion dopo una vittoria a sorpresa su Toni Storm nel fatal four-way match di AEW All Out 2025 a Toronto. La Statlander ha conquistato il suo primo titolo mondiale schienando la campionessa con una seatbelt clutch, in un match che vedeva coinvolte anche Jamie Hayter e Thekla. Il dominio iniziale di Thekla nel caos del four-way. Il match è partito a razzo, portando rapidamente l’azione all’esterno del ring. Thekla, ha preso il controllo nelle fasi iniziali, scagliando Hayter e Statlander contro le barriere prima di colpire Storm con un suplex sulla rampa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

