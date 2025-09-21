Aeroporto reggino conteso dalla politica? C' è anche la visione di lungo periodo del centrosinistra con Tridico
L'aeroporto di Reggio Calabria è diventato un simbolo del futuro della città. Araba fenice risorta, dall'agonia alla resilienza e poi la grande speranza della comunità che il booster iniettato dai voli Ryanair non sia effimero ma segni l'inizio di un reale rilancio, capace di dissipare ogni ombra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Cannizzaro e Occhiuto, con aeroporto Reggio pensiamo in grande - I nuovi progetti ed interventi dell'Aeroporto dello Stretto, che entro l'anno vedrà completamente rinnovata l'area partenze con una nuova aerostazione, moderna e adeguata ai nuovi traffici dello scalo ... Segnala ansa.it